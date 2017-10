FBI está tratando incidente em Nova York como terrorismo, dizem fontes à CNN

A rede de TV americana CNN informa, segundo fontes, que o Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) está tratando o incidente com tiros no entorno do memorial do 11 de setembro como terrorismo.

Em anonimato, um funcionário da polícia de Nova York afirmou que ao menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas após a ocorrência. As autoridades confirmam apenas que uma pessoa foi presa.

Uma testemunha disse à CNN que a ouviu "Deus é grande" em árabe após o tiroteio.