Favorita para suceder chanceler alemã renuncia a cargo de líder do CDU

Cotada como favorita para suceder a chanceler alemã, Angela Merkel, a ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, decidiu hoje renunciar à liderança do partido governista União Democrata-Cristã (CDU, pela sigla em alemão).

Com a decisão, Kramp-Karrenbauer não vai disputar o cargo de chanceler do país em 2021, contrariando os planos de sucessão arquitetados por Merkel, que deixará o poder após mais de 15 anos.

Segundo o porta-voz da líder alemã, Steffen Seibert, a renúncia não muda a decisão de Merkel de não concorrer a um quinto mandato. Entre os nomes cotados para sucedê-la estão o do ministro da Saúde, Jens Spahn, e o de Friedrich Merz, que foram derrotados por Kramp-Karrenbauer na disputa pela liderança do partido em 2018. Armin Laschet, governador da Renânia do Nort-Vestfália, também tem sido citado como possível concorrente. Fonte: Associated Press.