Fatores que influenciam na compra e venda de um imóvel

Com o mercado imobiliário enfrentando um período não tão bom quanto em tempos atrás, a oferta de imóveis se mantém acima da procura o que não privilegia muito o lado do vendedor. Para se diferenciar nesse contexto e atrair a atenção do consumidor, sai na frente o vendedor que se atem a pequenos detalhes que podem ajudar quando da negociação com um possível comprador. Para quem vai comprar, esses fatores fazem muita diferença na escolha entre as diversas opções disponíveis no mercado e podem ser levadas em consideração para se conseguir possíveis descontos.

Primeiramente, é necessário considerar os vários fatores que influenciam na hora de escolher um imóvel para compra, como pontua a diretora executiva do escritório de representação da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) no Mato Grosso doSul, Barbara Helene Nacati Grassi Ferreira. “Podemos defini-los em internos e externos. Os primeiros são aqueles inerentes ao próprio imóvel. Manter a manutenção da unidade em dia, o imóvel bem organizado, limpo, paredes pintadas e apresentar um leque interessante de benfeitorias que diferencia a unidade das demais são alguns deles. Some-se a isso a devida organização da documentação da unidade, cabendo destaque para certidão de matrícula, certidões fiscais e processuais dos vendedores e, principalmente, a regularidade fiscal com a municipalidade”, conta.

Como fatores externos, Barbara Helene Nacati Grassi Ferreira diz que cabe destaque para a organização do condomínio e localização. “Um condomínio bem administrado ou até mesmo que disponha de uma área comum recheada de atrativos tende a chamar mais atenção do comprador. Também é costume pesar na compra a localização da unidade, ou seja, se existe facilidade de comércio no bairro, de acesso ao trabalho e lazer do comprador é facilitado ou não.”

Essas dicas também devem ser observadas por quem vai comprar o imóvel e também servem como base para a negociação. Mas independente dos atrativos que serão destaque na hora da venda ou compra, a aquisição deve ser sempre vista com cautela e nunca ser feita como um negócio a toque de caixa. “Devido ao valor da operação, regra geral, o comprador busca um financiamento habitacional para conseguir realizar o que para muitos é um sonho. Um financiamento hoje pode representar uma vida financeira ou até mesmo uma vida presa a algo. Portanto, antes de fechar qualquer negócio é importante analisar, conversar com a família, procurar um especialista jurídico e de engenharia e arquitetura para depois efetivamente fechar o negócio”, aconselha Barbara Helene Nacati Grassi Ferreira.

