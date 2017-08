Fátima do Sul recebe Projeto “Esa Vai ao Interior” nesta quinta-feira

A Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), promove nesta quinta-feira (03), na cidade de Fátima do Sul mais uma edição do Projeto “Esa Vai ao Interior” com o tema “Tutelas Provisórias”.

O advogado Regis Santiago de Carvalho será o palestrante. Ele é Presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB/MS e tem Pós-Graduação em Direito Constitucional e Especialiização em Direito Público e Processual Civil.

O evento começa às 19 horas e será realizado na Câmara Municipal da cidade, que fica na Rua Tenente Antônio João, em frente a Praça Municipal. Vale ressaltar que haverá emissão de certificado.

