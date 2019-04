Fátima do Sul busca inspiração no Estado para otimizar editoração do Diário Oficial

Fátima do Sul busca aperfeiçoar as ferramentas de editoração do Diário Oficial do município

Com a proposta de aperfeiçoar as ferramentas de editoração do Diário Oficial de Fátima do Sul, a Prefeitura do Município busca intercâmbio de informações junto ao núcleo de Editoração da Imprensa Oficial do Estado, órgão responsável pela divulgação dos atos oficiais.

Para a troca de experiência, a servidora Simone Marques, do setor de Comunicação do Poder Executivo de Fátima do Sul, visitou nesta quinta-feira (25) a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, com o objetivo de aprimorar o trabalho que vem sendo executado no município, além de ter acesso à legislação que regulamenta os atos oficiais, bem como aos procedimentos e normas para elaboração do Diário.

“Implementamos a versão eletrônica recentemente, o que justifica nossa busca por informações sobre os procedimentos adotados pelo Estado, desde o envio das publicações, passando pela diagramação até a publicação dos atos. Uma iniciativa que consideramos importante para fortalecer nossa imprensa oficial”, destaca.

Coordenador do Núcleo de Editoração do Diário Oficial do Estado, Antônio da Silva Muller é um dos responsáveis pela implantação da versão eletrônica do Diário em MS e destaca que o intercâmbio de informações, contribui para que a política pioneira de modernização adotada pelo Estado se efetive.

“Fomos a primeira Capital a implementar um veículo oficial eletrônico, o que possibilitou um avanço no quesito transparência dos atos públicos, pioneirismo este, que hoje compartilhamos com os municípios”, afirma Muller. Fundada em 03 de setembro de 1979, a Imprensa Oficial do Estado integra atualmente a Coordenadoria-Geral de Gestão de Documentos e Imprensa Oficial (CGDI), com a denominação de Núcleo de Editoração do Diário Oficial do Estado – NDOE. Além da coordenação, integram o órgão, os servidores Romildo Ignácio de Lima e Ivete Terezinha Verruck.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).