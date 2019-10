FASP 2019 terá atrações nacionais como a dupla Zezé Di Camargo e Luciano e Paralamas do Sucesso

Campo Grande (MS) – O cantor Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, prestigiou na manhã desta quarta-feira, dia 16, o lançamento da 15ª edição do Festival América do Sul Pantanal (FASP) – que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019 em Corumbá e Ladário.

Durante o lançamento o governador Reinaldo Azambuja destacou o potencial do evento na integração cultural.

A presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Mara Caseiro, as atrações nacionais e explicou que até a próxima semana serão divulgadas as demais atrações.

O cantor Zezé Di Camargo falou sobre a oportunidade de viver a cultura pantaneira, proporcionada pelo Festival.

Com programação intensa, gratuita e totalmente aberta ao público, o Festival América do Sul Pantanal contará com apresentações musicais em três palcos especiais: Integração, onde ocorrem os maiores espetáculos; Moinho Cultural, com um som mais “intimista”; e em Ladário, cidade irmã que mais uma vez participa de forma integral do evento. Também haverá espaços específicos para grupos teatrais, circenses e de dança, além dos pavilhões das Artes Visuais e da Economia Criativa.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)