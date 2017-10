Fãs de Beatles, servidores elogiam sunset na Semana do Servidor

Sunset com Beatles Maníacos foi realizado na ultima sexta-feira (27)

Campo Grande (MS) – Os servidores públicos de Mato Grosso do Sul tiveram um momento relax ao final do expediente de sexta-feira (27.10). O Sunset que integra a Semana do Servidor com ações voltadas ao funcionalismo estadual, reuniu servidores, familiares, fãs dos Beatles e até o Pacatos Moto Clube, no estacionamento em frente à Governadoria.

Há 15 anos o quinteto composto por Miguelito, Daniel Aigner, Eloy Paulucci, Xandão, e Ana Gabriella, forma a banda Beatles Maníacos que leva os grandes sucessos da banda de Liverpool para todo Estado.

O Sunset teve início às 17h20 e levou os presentes para uma verdadeira viagem no tempo ao som de Revolution, Yesterday, Hey Jude e Come Together, todas com arranjos originais mantendo a fidelidade das interpretações.

Ao final de cada música o grupo recebeu aplausos do público presente que comemorou a iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), pela Semana do Servidor.

Para André Cirilo, militar do Corpo de Bombeiros, e Amanda Irie, servidora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a ação é importante para integrar o funcionalismo. “É uma forma de começar bem o final de semana! Podia ter todo mês, a gente não ia reclamar” brincou o militar.

Judite Mendes, servidora da Secretaria de Estado de Educação (SED), levou os filhos que são fãs da banda, e elogiou as ações voltadas ao servidor. “Estou acompanhando toda programação. E apesar de não ter participado de todas, achei muito legal essa programação voltada ao servidor, principalmente, a homenagem dos servidores ativos há 40 anos. Eu tenho 20 anos de Estado e espero que daqui mais 20 anos eu também seja homenageada” destaca a servidora de 54 anos.

Junia, filha da Judite tem apenas 15 anos, e afirmou ser fã da banda há pelo menos 5 anos. “Quando minha mãe falou que ia ter este show, na hora eu disse que viria junto” contou a adolescente que, segundo a mãe, sabe tudo sobre os Beatles.

Servidora da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), Suely Nunes de 54 anos, comemorou o presente pelo Dia do Servidor. “Mesmo sozinha, me diverti bastante e relembrei muito o passado! Essa é uma iniciativa maravilhosa que valoriza o servidor. Um presentaço pelo nosso dia” destacou.

O show dos Beatles Maníacos integrou a programação da Semana do Servidor promovida pelo Governo do Estado.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella