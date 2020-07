Farmácias de manipulação terão que explicar preços abusivos ao Procon/MS

A grande quantidade de reclamações levou a Superintendência do Procon/MS a notificar farmácias de manipulação da Capital para que justifiquem os preços abusivos de alguns medicamentos - (Foto: SECOM GOV MS)

A grande quantidade de reclamações levou a Superintendência do Procon/MS a notificar farmácias de manipulação da Capital para que justifiquem os preços abusivos de alguns medicamentos, como é o caso de Azitromicina, Remdesivir, Hidroxicloroquina, Cloroquina e Ivermectina.

Nesta primeira etapa 20 estabelecimentos foram notificados. Mas segundo Marcelo Salomão, superintendente do Procon/MS, a operação se estenderá ao Estado todo.

Até mesmo uma audiência pública foi realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande para debater o tema, pois as variações de preços foram de R$ 240,00 a R$ 750,00.

Marcelo ressalta que caso se confirme a prática do abuso de preço, a sanção pode chegar a R$ 5 mil.

No prazo de dez dias do recebimento da notificação, os estabelecimentos precisam prestar informações tais como os valores de aquisição dos componentes das fórmulas, o que deve ser comprovado com a apresentação de nota fiscal, antes do aumento da procura e agora durante a pandemia de Covid 19, bem como preço praticado na venda ao consumidor.