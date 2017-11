Farmacêuticos de MS elegem diretoria do CRF e conselheiros

Kelle Slavec ainda apoia a Chapa 1 para o Conselho Federal, com os farmacêuticos Márcia Saldanha e Osnei Okumoto - Divulgação

Depois de transformar a gestão do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF/MS), a farmacêutica Kelle Slavec está mobilizando novamente os profissionais da Capital e do interior para conquistar novamente o apoio e emplacar a reeleição.

Desde que assumiu a presidência, em janeiro de 2016, Kelle percorreu todas as regiões do Estado levando conteúdos do Conselho de Farmácia, tanto para profissionais, quanto para empreendedores e gestores públicos. "Estamos fazendo uma gestão compartilhada onde o CRF está de portas abertas para os farmacêuticos e para a comunidade", afirma a atual presidente.

Entre os trabalhos de maior destaque está o atendimento mais próximo do profissional e a humanização da fiscalização. "Tenho orgulho de dizer que uma das minhas principais bandeiras de trabalho no CRF/MS é o Perfil de Assistência Farmacêutica, que colocou fim a fama de CRF punitivo e passou a passou a ser um Conselho parceiro dos profissionais registrados. O Perfil é uma revolução na maneira de fiscalizar", afirmou Kelle Slavec.

Outros projetos que foram destaques da sua gestão foram a implantação do Café com a Presidente e o CRF + Perto de Você, uma vez que os farmacêuticos faziam confusão entre o que é prerrogativa de Conselho Regional, de Conselho Federal e de Sindicato. "Com o projeto, conseguimos qualificar e divulgar o trabalho do CRF para mais de 2000 profissionais, que aderiram a esses e a outros eventos promovidos pelo Conselho, diz Kelle Slavec destacando que muitas das reclamações que os profissionais e empresários ainda fazem sobre as diretrizes administrativas do CRF/Ms são formuladas pelo Conselho Federal, ou seja, as diretrizes financeiras e administrativas como resoluções são discutidas e aprovadas pelo CFF e o CRF/MS apenas cumpre o que o Federal decide. "Se queremos mudar algo em nosso Estado, temos que ter conselheiros federais que compreendam as necessidades da profissão e nos ajude a inovar nas resoluções e decisões administrativas, principalmente nas demandas financeiras".

O apoio ao nome de Kelle está sendo em todos os municípios de MS, para que a atual presidente continue, isso porque em pouco mais de 18 meses de gestão, os profissionais já perceberam a mudança e querem ampliar o ritmo de trabalho. Kelle Slavec é candidata a conselheira regional de farmácia e a presidente pela Chapa 1, juntamente com Flávio Shinzato, Alexandre Corrêa e Letícia Castellani Duarte.

Ainda concorrem nas eleições do CRF/MS, os farmacêuticos Flávio Shinzato, Mel Quideroli, Renato Finotti, Priscila Moroto, Carolina Frattini, Fausi Padilha e Américo Basílio.

Kelle Slavec ainda apoia a Chapa 1 para o Conselho Federal, com os farmacêuticos Márcia Saldanha e Osnei Okumoto. As eleições do Conselho de Farmácia acontecem de 8 a 10 de novembro, exclusivamente pelo site www.votafarmaceutico.org.br. Podem votar farmacêuticos inseridos no colégio eleitoral.