'Farinata' de Doria vira piada em programa de humor

O programa Zorra Total, da TV Globo, exibiu pela segunda vez neste mês uma esquete inspirada na gestão do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). Na noite de sábado, 22 de outubro, o humorístico abordou o programa Alimento para Todos, que pretendia distribuir o composto alimentar farinata na merenda escolar da rede municipal - medida que não deve mais ocorrer.

Com três minutos, a esquete simula uma coletiva de imprensa do programa fictício "Rango Topzera", de distribuição de produtos feitos a partir das "sobras dos melhores restaurantes da cidade". No quadro, o prefeito passa mal após ingerir biscoitos feitos com a farinata.

Duas semanas atrás, no dia 7 de outubro, o Zorra Total havia exibido outra esquete, de 30 segundos, inspirada no programa Cidade Linda, no qual Doria costuma utilizar uniformes de trabalhadores de limpeza urbana. No quadro, uma faxineira uniformizada faz a varrição de rua no lugar do prefeito.

À imprensa, Doria afirmou que não se importa com as piadas e que acha positivo ter repercussão nacional, embora ainda não tenha visto a esquete de sábado. "Populariza, é bom. Eu sou superfavorável ao bom humor. O Pânico também já fez brincadeiras, outros programas também, é saudável, faz parte do jogo. Eu gosto. Além de tudo, populariza", comentou neste domingo, 22, após agenda oficial do programa Cidade Linda em Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo.