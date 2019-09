Farelo de soja está custando 10,8% menos que no ano passado

Na comparação o mês anterior, a cotação do farelo teve ligeira alta, de 0,3% - Arquivo

Os preços do farelo de soja se mantiveram firmes na primeira quinzena de setembro. Em São Paulo, segundo levantamento da Scot Consultoria, a tonelada do insumo ficou cotada, em média, em R$1.284,42, sem o frete.

Na comparação o mês anterior, a cotação do farelo teve ligeira alta, de 0,3%. Entretanto, em relação ao mesmo período do ano passado, o preço está 10,8% menor.



Em curto e médio prazos, a menor demanda por soja grão para exportação e as quedas nos preços dos prêmios nos portos brasileiros devem tirar a sustentação das cotações do grão e do farelo de soja no mercado interno.



Atenção ao câmbio e ao desenrolar da situação comercial entre os Estados Unidos e a China, que inclusive realizou algumas compras de soja norte-americana nos últimos dias.