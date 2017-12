FAO alerta para aumento da degradação dos solos a nível mundial

Sítio Pinheiro, na região de Brazlândia, no DF. A produção de alimentos orgânicos no sistema de agroflorestas vem ganhando destaque entre produtores rurais (Antonio Cruz/Agência Brasil) - Antonio Cruz/Agência Brasil

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) fez um alerta nesta terça-feira (5) para o aumento da degradação dos solos a nível mundial, devido a práticas inadequadas de manuseio da terra. O alerta foi lançado por ocasião do Dia Mundial do Solo, que se comemora hoje, sob lema “Cuidar do planeta começa com o solo”.

Segundo a FAO, aproximadamente 33% dos solos globais estão degradados. Em nota, o organismo da ONU e a Parceria Global do Solo (Global Soil Partnership - GSP), lembram que as práticas inapropriadas e a pressão do ser humano estão a intensificar a degradação dos solos, apesar do papel essencial que o mesmo desempenha para a subsistência humana.

Lançada em 2011, a GSP tem cinco pilares de ação: 1) Promover a gestão sustentável dos recursos do solo; 2) Incentivar o investimento, cooperação técnica, política, o ensino e a extensão; 3) Promover Projetos de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) na área dos solos; 4) Reforçar a quantidade e qualidade dos dados e da informação sobre o solo; e 5) Apoiar a harmonização de métodos, medições e de indicadores para a gestão sustentável do solo.

Segundo estimavas da FAO, mais de 10 milhões de pessoas já abandonaram os seus países de origem devido a questões ambientais, como seca, erosão do solo, desertificação e desmatamento.

Até 2050, a população mundial deverá atingir 9 bilhões de pessoas, o que obrigará os agricultores a produzirem pelo menos 49% de alimentos sob um clima cada vez mais variável e difícil de prever.

O Dia Mundial do Solo é comemorado anualmente a 5 de dezembro como forma de chamar atenção para a importância de se defender o uso sustentável dos recursos do solo.