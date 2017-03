Famosos falam sobre falta de diálogo com as operadoras de TV a cabo

Nomes famosos como Sabrina Sato e Rodrigo Faro, contratados do grupo Simba, formado pelas emissoras Record TV, SBT e RedeTV!, começaram a se manifestar nas redes sociais sobre a falta de um diálogo entre as operadoras de televisão paga e essas empresas. A principal causa para a campanha é que as três emissoras buscam remuneração da TV paga por suas transmissões.

Nos vídeos, os famosos falam sobre a falta de um diálogo maior entre as operadoras de televisão paga e essas empresas. As operadoras de TV a cabo, que beneficiam outras empresas nacionais e internacionais, não estão chegando a um acordo com o grupo de emissoras. Portanto, a partir do dia 29 de março o conteúdo da Record, SBT e Rede TV! não chegará mais aos assinantes de televisão paga.

Na última sexta-feira, 24, as emissoras vieram a público com comerciais dizendo que não teriam mais seus conteúdos exibidos na TV paga. "Estas empresas ainda não concordaram em pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital de RecordTV, SBT e RedeTV!, ao contrário do que já fazem com canais estrangeiros e com outras emissoras nacionais", disse no comunicado, também distribuído à imprensa.

A Simba enviou às operadoras uma notificação dizendo que elas precisam de autorização das emissoras para transmitir seu sinal digital onde não há mais TV analógica. Em contrapartida, as operadoras decidiram cortar o sinal das emissoras em Brasília e Rio Verde, onde já não há sinal de TV analógico.

Veja Também

Comentários