Famílias visitam fase final de obras no residencial Jardim Mato Grosso

Cerca de 300 pessoas visitaram na manhã deste domingo (27), a fase final das obras do residencial Jardim Mato Grosso que vai abrigar 160 famílias e deve ser entregue em abril do ano que vem. O conjunto que conta com 10 blocos de quatro pavimentos, 16 apartamentos por bloco e 4 apartamentos por andar, já está em fase de acabamento.

“É sempre uma alegria para nós visitarmos e vistoriamos obras que vão beneficiar tantas pessoas da nossa cidade. Depois de cinco anos sem habitação, poder entregar mais 160 apartamentos só nos da à certeza que estamos no caminho certo e isso fica mais claro toda vez que vemos o sorriso no rosto de cada presente aqui”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

O residencial conta com seis apartamentos adaptados para pessoas com deficiência e 154 apartamentos padrão, cada apartamento possui área de 43,204 m2, com dois quartos, sala, cozinha, circulação, sanitário e área de serviço. Além de possuir como equipamentos de uso comum: guarita, lixeira, playground, bicicletário e salão comunitário.

Há 17 anos sonhando com a casa própria, Nilson Prates da Silva e a esposa aguardam ansiosos a entrega das chaves. “É muito maravilhoso poder contemplar essa obra tão linda. É benção de deus mesmo, só temos a agradecer a todos os envolvidos, porque é um sonho que vai se realizar em breve”.

De acordo com o diretor financeiro da Conssol (Sistema Integrado de Economia Solidária), Áureo da Silva, a obra é a materialização do sonho da casa própria de muitos, que poderão desfrutar de um serviço de qualidade em breve. “É o primeiro empreendimento social feito com janelas de alumínio em Mato Grosso do Sul, sem pedir aditivo, sem atrasar a obra e ainda com asfalto em todo quadrilátero do condomínio. É um privilégio e uma alegria muito grande”.

O empreendimento é enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida com recursos do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social). A contrapartida da Prefeitura neste residencial é de R$360.000,00 com asfalto e acesso ao condomínio).

“Tenho 50 anos e agora que vou ter minha casa própria. É um sonho, não tenho nem palavras pra descrever esse momento. Agora é segurar a ansiedade para a hora da entrega”, disse a manicure Clarice Ferreira.

O casal Euzan de Oliveira Dornas, 71 e Anestor Elias Dornas, 77, casados há mais de 50 anos, esperam pelo mesmo tempo a casa própria. “Graças a Deus nós temos um prefeito que olha por nós e tem correspondido a todas as nossas expectativas. Os apartamentos estão lindos e não vemos a hora de estarmos dentro dele já”, brincaram.

O “Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades” foi criado em 2009, com o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos.

Essas moradias são do programa, ligado à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, e é dirigido a famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.800,00, estimulando o cooperativismo e a participação da população como protagonista na solução dos seus problemas habitacionais.