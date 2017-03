Famílias protestam contra reintegração de posse em Campinas (SP)

Centenas de famílias de sem-teto protestam contra uma reintegração de posse marcada para ocorrer na manhã desta terça-feira, 28, em Campinas, cidade do interior de São Paulo. A ocupação Nelson Mandela, localizada no bairro Jardim Capivari, foi formada há oito meses em uma área de 100 mil metros quadrados. A propriedade estava abandonada havia 40 anos, segundo os ocupantes.

Tropas da Polícia Militar (PM) cercam o local desde o início da manhã, enquanto parlamentares tentam negociar com advogados da ocupação e dos proprietários do terreno. As famílias cobram alternativas de moradia do poder público municipal.

Os manifestantes dizem que cerca de 600 famílias construíram barracos no local e não têm para onde ir se o despejo for confirmado. Em nota em sua página no Facebook, a comunidade afirma que há 282 crianças, 28 gestantes e 24 idosos entre os moradores. Desde a noite passada, o grupo permanece em vigília e promete resistir à intervenção policial, autorizada pela Justiça desde a semana passada.

