Famílias do campo recebem chaves da casa própria em Itaquiraí

Campo Grande (MS) – Agricultores rurais de Itaquiraí comemoram a conquista da moradia digna com a entrega de 87 unidades habitacionais no Projeto de Assentamento Santo Antônio. As casas fazem parte do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A solenidade de entrega aconteceu nesta quarta-feira (8.5).

O quintal repleto de árvores frutíferas e a casa roxa com lilás e branco é o sonho realizado da dona de casa e agricultora Vagna Eva do Nascimento de Souza, uma das contempladas pelo Programa. “Estou realmente muito feliz com a minha casa, é uma benção de Deus, a realização de um sonho”, diz a mulher que ainda recorda os anos de espera e a luta por uma moradia que ofereça conforto à família.

Quem também comemorou a entrega das casas foi a agricultora Lindinalva Soares. “Agradeço a toda a equipe do Governo do Estado que nos ajudou a conquistar nossa moradia. Me sinto privilegiada e feliz por todos que também conseguiram suas casas”.

Para a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avezani Lopez, a entrega das casas é fruto da parceria entre o Governo Federal, Estado, Município e as famílias que se esforçaram para que tudo desse certo. “Poder participar de um projeto como este, onde as famílias estão produzindo o próprio sustento e lutando por local digno para viver com sua família é muito significativo para nós”, pontua.

Ao todo foram investidos R$ 8,2 milhões no empreendimento, sendo R$ 220 mil do Governo do Estado. Além das 87 unidades entregues, mais 90 estão sendo construídas em assentamentos e 71 estão sendo edificadas na cidade por meio do Projeto de Substituição de Moradia Precária, desenvolvido por meio de parceria entre Estado e Município.

Texto e fotos: Rosana Moura – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)