Famílias do campo realizam o sonho da casa própria

Campo Grande (MS) – Sonho de ter uma casa digna também se tornou realidade para famílias da zona rural de Mato Grosso do Sul. Longe da cidade, as oportunidades de acesso à moradia são mais difíceis, mas agora elas comemoram a conquista de um lar e melhor qualidade de vida.

Com sustento proveniente da terra, essas pessoas viviam em casas precárias de madeira e lona. Grande parte delas tem mais de 50 anos e não esconderam a emoção ao receber a chave da casa. Cada moradia possui 42,56 m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As unidades também têm luz elétrica, instalações sanitárias e água encanada.

As unidades habitacionais fazem parte do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). A contrapartida do governo do Estado já garantiu 1.797 unidades habitacionais desde 2015 em 37 municípios. Mais 578 estão em execução.

Alimentos de qualidade, hortas, árvores frutíferas e criação de pequenos animais fazem parte do ambiente onde vive dona Enelde Santos Oliveira, de 72 anos. Sua pequena propriedade fica localizada no Projeto de Assentamento Nazareth, em Sidrolândia. A dona de casa não conseguia parar de sorrir e agradecer. “A alegria está estampada no meu rosto, isso aqui é uma conquista. No final da minha vida eu ganhar uma casa não tem preço”.

Emocionada dona Enelde lembrou de como era sua antiga casa. “Meu barraco era de madeira, eu tinha medo do que poderia acontecer em dias de chuva. Eu não tinha banheiro dentro de casa, agora eu tenho. Estou no céu”.

A agricultora Vagna Eva do Nascimento, moradora no Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí também foi contemplada e teve seu sonho realizado. “Nossa luta aqui é diária, acordamos de madrugada para trabalhar, sofremos m dias de chuva e frio. Hoje considero minha casa um castelo, meu refúgio”.

Rosana Moura – Agência de Habitação MS- Agehab