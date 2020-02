Famílias de Bodoquena são selecionadas para Projeto Lote Urbanizado

A seleção é feita por um sistema eletrônico e auditável, sendo possível verificar quais critérios a pessoa pontuou

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realizou a pré-seleção do projeto Lote Urbanizado do município de Bandeirantes. Trinta famílias foram contempladas atendendo critérios estabelecidos por lei e poderão realizar o sonho da casa própria.

O projeto atende famílias com renda familiar de até R$ 4.685 e que não tenham sido beneficiadas por nenhum programa habitacional. Entre os critérios de pontuação estão, mulher chefe de família; tempo de residência no município; famílias com filhos menores de 18 anos; famílias com dependentes idosos ou com doença crônica incapacitante para o trabalho e idoso.

No projeto, o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. O beneficiário ainda tem a opção de financiar a estrutura do telhado. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses

Segundo a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez a parceria do município com governo do Estado é muito importante para garantir moradia para as famílias.

“A prefeitura é responsável pelos terrenos que após a construção das casas serão das famílias, fez a terraplanagem disponibilizará um engenheiro responsável pela obra e isso faz toda a diferença no resultado final”.

O prefeito Álvaro Urt acompanhou a seleção e parabenizou a equipe da Agehab pelo empenho na busca por soluções para diminuir o déficit habitacional no interior do Estado. “Em nome de todos os beneficiários eu agradeço por essa conquista que fará a diferença na vida dessas famílias”.

Rosana Moura – Agência Estadual de Habitação- Agehab

Foto: Arquivo Subcom