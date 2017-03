Famílias de Antônio João, Costa Rica e Jaraguari devem ficar atentas para pré-seleção do programa Lote Urbanizado

Campo Grande (MS) – As famílias dos municípios de Antônio João, Costa Rica e Jaraguari que se inscreveram no Sistema de Inscrição da Agência Estadual de Habitação (Agehab) serão pré-selecionadas para o projeto Lote Urbanizado. O processo seletivo será realizado na próxima terça-feira (07) na sede da Agehab com a participação das Prefeituras Municipais.

A lista com o nome dos contemplados será publicada no site da AGEHAB e dos municípios. Após a divulgação do resultado, a população terá cinco dias úteis para contestar a relação das famílias pré-selecionadas conforme os critérios do projeto Lote Urbanizado.

Posteriormente a esse prazo, os técnicos das prefeituras irão entrar em contato com as famílias para recolher as documentações devidas. As famílias que estiverem de acordo com os critérios assinam o Termo de Ciência e apresentar no período de 30 dias a Nota Fiscal referente a compra dos materiais de construção civil (tijolos e cimentos) referente a 1ª fase do projeto. Somente com essa comprovação, a família será aprovada na seleção.

Após a seleção, os beneficiários receberão uma cartilha da agência com o projeto de engenharia para edificar a moradia padrão entregue pelo Estado no contrapiso, a qual terá dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O selecionado terá prazo de dois anos para construir a casa e poderá habitá-la somente após sua conclusão e regularização na prefeitura, que expedirá o habite-se.

A secretaria de Habitação adianta que o Estado poderá financiar a parte mais onerosa da construção, que é a cobertura, com uma carência de dois anos, prazo para conclusão da casa. Também esclarece que o programa não exige comprovação de renda da família selecionada, porém, esta terá que apresentar, em até 60 dias, a nota fiscal da compra do material (tijolos e cimento) para a primeira etapa da obra, demonstrando, assim, sua capacidade de investimento.

Confira abaixo os horários:

Pré-seleção de Jaraguari

Horário: 08 horas

Pré-seleção de Antônio João

Horário: 10 horas

Pré-seleção de Costa Rica

Horário: 14 horas

Texto: Viviane Martins/ Agehab

