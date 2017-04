Famílias da Capital recebem as chaves das 272 novas moradias no Jardim Canguru

Uma parceria entre a Governo do Estado e Prefeitura de Capital por meio do pacto “Juntos por Campo Grande” permitiu que famílias com renda de até mil e oitocentos reais pudessem conquistar o sonho da casa própria.

Conforme Maria do Carmo Avesani, diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação as 272 moradias do Residencial Jardim Canguru atendem aos requisitos do Programa “Minha Casa, Minha Vida” para a faixa salarial – 1.

Do montante, cerca de 800 mil é recurso estadual e 850 mil do munípio. O governador Reinaldo Azambuja destaca a importância do esforço conjunto entre os executivos na redução do déficit habitacional.

Juliana Vieira, de 31 anos, tem dois filhos e atualmente está desempregada. Ela atribui ao poder público a conquista da casa própria, já que não dependerá mais desembolsar com aluguel.

Os apartamentos têm 48,46 m2 com sala/cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Do total, 17 unidades foram adaptadas para pessoas com necessidades especiais.

Com os imóveis entregues nessa quinta-feira, 27 de abril, o Governo do Estado alcança a marca de 3.690 moradias Capital, entre os anos de 2015 e 2017.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

