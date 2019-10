Familiares convidam amigos para missa de dois anos de falecimento de Irineu Vobeto

Os familiares de Irineu Vobeto convidam todos os amigos e familiares para a Missa de dois anos de seu falecimento - Foto: A crítica

Os familiares de Irineu Vobeto convidam todos os amigos e parentes para a Missa de dois anos de seu falecimento, que será realizada na próxima segunda-feira (28), às 19h, na Igreja Matriz Paróquia São José, em Campo Grande. O empresário faleceu aos 61 anos no dia 28 de outubro de 2017.

História

Com apenas 21 anos, Irineu Vobeto, fundador da Vobeto Transportes, comprou seu primeiro caminhão em 1977, um Ford F-700. Quando ainda era estudante de economia, foi para o Pará extrair madeira. Ao voltar para Mato Grosso do Sul, criou a transportardora junto com outro caminhão de seu irmão.

A empresa foi crescendo cada vez mais. Em 1989, o empresário já estava com 11 carretas e até agosto de 2007 contabilizavam 131 caminhões. A transportadora atende vários produtos, como cimento, adubo, minério de ferro, gesso, entre outros.

Irineu também era vice-presidente extraordinário para o Transporte de Granéis e Sólidos da NTC & Logística. A Vobeto Transportes foi umas primeiras empresas que implantou, do Governo Federal, o “Programa na mão certa”.