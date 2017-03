Família sai de viagem e apartamento é destruído por incêndio no Batel

Um incêndio no terceiro andar de um apartamento no Edifício Claude Monet, na Avenida Visconde de Guarapuava, no bairo Batel, em Curitiba?, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (12).

O fogo começou em um dos andares do imóvel, por volta das 14h, e o trabalho durou até as 17h30, quando a avenida, que permaneceu bloqueada, acabou liberada.

Segundo informações, não houve feridos porque o apartamento estava vazio no momento do incidente. “Os moradores haviam acabado de viajar”, relatou uma testemunha.

Luiz António Gonzaga de Oliveira, ortodontista de 53 anos, mora no prédio e falou sobre o susto que levou. “Eu cheguei do almoço e, por volta das 14h30, me avisaram que o apartamento do terceiro estava pegando fogo. A evacuação foi bem tranquila, com ninguém ferido”, descreveu.

Começou no quarto

De acordo o capitão Jefferson, do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no quarto do apartamento. “Foco do incêndio foi em um dos quartos, mas não dá para saber o que aconteceu. É um prédio de 250 metros quadrados aproximadamente, um por andar. O imóvel foi destruído”, descreveu.

Por volta das 17h30, os moradores retornaram aos apartamentos e o trânsito foi liberado.

