Família que morreu em acidente na BR-262 voltava para casa

Carro em que a família estava foi completamente destruído - Foto: Divulgação/Bombeiros

Joilson Quiantareto Gonçalves, de 35 anos, sua esposa Gisele Vieira Gonçalves, de 24 anos e o filho do casal João Gabriel Vieira Gonçalves, de 1 ano e 4 meses, morreram em um acidente de trânsito, na madrugada desta sexta-feira (31), na BR-262 em Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, a colisão aconteceu nas proximidades do km 730, próximo ao assentamento São Gabriel, cerca de 40 quilômetros da área urbana da cidade. O caminhão seguia sentido Corumbá e o carro de passeio no sentido inverso, quando houve colisão frontal.

Com o impacto, o automóvel foi arrastado por cerca de 50 metros e ficou totalmente destruído. Os veículos saíram da pista e pararam em uma área de mata.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas. Os corpos ficaram presos entre as ferragens e os militares tiveram que usar um equipamento para retirá-los do que restou do carro. Parentes das vítimas disseram que a família estava retornando para casa e que Joilson trabalhava em uma empresa de mineração.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.