Família Lima encanta campo-grandenses e reúne cerca de 10 mil na Cidade do Natal

400A8505 (Copy)

Cerca de dez mil pessoas prestigiaram neste domingo (23) o show da Família Lima na Cidade do Natal. Os gaúchos encantaram a todos que foram até os Altos da Afonso Pena assistir ao concerto. A música erudita com pegadas diferentes misturando o pop, o rock e até a música eletrônica e o funk fizeram todos vibrarem.

O trabalho que a Prefeitura tem feito na Cidade do Natal, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, tem como propósito encantar a população e trazer a magia natalina aos campo-grandenses.

Para a secretária Municipal de Turismo e Cultura Nilde Brun, a cada ano que passa a Cidade do Natal está mais bonita. “Surpreende a cada. Acredito que a equipe que trabalhou intensivamente e com muita dedicação, com muito carinho, conseguiu, porque a gente só tem ouvido elogios”, disse.

Um dos grandes atrativos da Cidade do Natal é a programação cultural, de acordo com a secretária eles buscaram trazer um pouco de tudo para agradar a todos.

“Uma programação cultural com os nossos artistas, com cantatas, corais dança, teatro e amanhã e no dia 25 teremos a apresentação dos Autos de Natal que encenam o nascimento de Jesus Cristo”, salientou.

Secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Laura Miranda contou que o local tem lotado todos os dias, provando, que já é uma tradição em Campo Grande.

“No começo da Cidade do Natal o prefeito falava muito que nós promoveríamos a festa mais importante de todos os tempos de Campo Grande, e vemos que isso realmente está acontecendo. Até nas segundas-feiras a Cidade do Natal está lotando, com diversas atrações. Conseguimos trazer diversos estilos musicais, subiu ao palco o sertanejo, o samba, o axé, o pop, o pop rock e dois shows nacionais, sendo um da Luna e o da Família Lima”, pontuou.

Esperado por muitos, o show da Família Lima foi para reunir a todos. O funcionário público Claudio Dionel foi com os dois filhos ao show e disse ser muito fã do grupo. “Vim para ver o show. Sempre gostei muito deles e acho que a escolha de trazê-los foi muito acertada. Uma música para se ouvir em família”, disse.

O filho mais velho, Bruno Dionel, de 14 anos, não conhecia a banda, mas aprovou. “Eu nunca tinha ouvido, mas estou gostando muito”, disse.

Já a pequena Melissa, de 1 ano e 9 meses, era só sorrisos e palmas. A mãe dela, Karina Nespolo, autônoma, contou que era o primeiro show da pequena. “Ela nunca tinha ido a um show e está adorando. Está super empolgada”, afirmou.

Passeando em Campo Grande com a família, Cristiane Moraes, de Sorriso (MT), se surpreendeu com o show e se encantou com a Cidade do Natal. “Vim para passear com os filhos e os meus sogros. Conhecer a Cidade do Natal, ao chegar aqui fomos surpreendidos com o show. Ma grata surpresa”, disse

De acordo com a Guarda Municipal cerca de 10 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal e curtiram o show neste domingo (23). Além deste atrativo, o local oferece uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17h às 23 h. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação tem um pergolado, que além de um charme especial, protege as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3 a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.