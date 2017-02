Família de Wesner volta à Santa Casa para agradecer os cuidados no atendimento

Muito emocionada, com olhos avermelhados de quem chora uma perda precoce, Marisilva Moreira da Silva, a mãe de Wesner, foi a mais breve em sua homenagem. “Aqui na Santa Casa eu encontrei os anjos que Deus mandou para cuidar do meu filho” / Divulgação

Os familiares de Wesner Moreira da Silva voltaram à Santa Casa na tarde da última sexta-feira (17), para agradecer a todos os profissionais que lutaram para salvar a vida do jovem durante o período de internação. O adolescente, de apenas 17 anos, chegou ao hospital no dia três de fevereiro e permaneceu internado por 11 dias em estado grave. Passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos causados pela injeção de ar comprimido em seu corpo, vindo a falecer no dia 14.

Em conversa com a família, todos diziam que os dias de dor, medo e pesar eram amenizados a cada atenção dedicada ao paciente e familiares. De acordo com, Elson Ferreira, tio de Wesner, o sobrinho nunca se queixou do hospital ou de algum atendimento, mas fazia questão de sempre conversar com a equipe de enfermagem que lhe fazia visitas durante o todo o dia. “Ele fazia questão de elogiar os profissionais que o atendiam, eram muitos votos positivos que motivaram ele a lutar até o fim. Em todos os dias que permanecemos aqui, nunca nos faltou nada”, relata.

O tempo começou a passar, e a luta pela vida se tornava cada vez mais intensa, fazendo de cada minuto uma conquista. A prima, Patrícia Brites, que acompanhou o paciente em vários dias de internação, ficou impressionada com a humanização do atendimento que o primo recebia dos médicos e da equipe de enfermagem. “A cada visita o Wesner perguntava para os médicos se iria sair logo e eles (médicos) pediam para que ele esperasse mais um pouco até se recuperar bem. Eles eram muito prestativos e cuidadosos, e meu consolo está na certeza de que todos fizeram o possível e o impossível para que meu primo vivesse, e principalmente alcançasse os seus sonhos”, desabafa.

Muito emocionada, com olhos avermelhados de quem chora uma perda precoce, Marisilva Moreira da Silva, a mãe de Wesner, foi a mais breve em sua homenagem. “Aqui na Santa Casa eu encontrei os anjos que Deus mandou para cuidar do meu filho”. Dona Mari, como é chamada, foi aquela que, em todo o tempo, buscava em Deus as forças necessárias para continuar e, principalmente, para encorajar o filho a lutar o quanto podia. “Eu ia pra casa descansar, mas meu coração ficava “internado” no hospital junto com meu filho. Tive muitos consoladores, que me seguravam quando eu caía, por isso hoje eu sou muito grata à toda equipe médica, enfermeiros e técnicos, aos psicólogos e todos que estiveram presente comigo nesse momento de dor”.

As dúvidas sobre o caso ainda rodeiam os corações da família, mas a certeza de que a Santa Casa cumpriu com seu dever, fez com que, em um momento de dor, a família se unisse em gratidão ao hospital. “Eu tenho um grande sonho de reencontrar aqueles que tentaram a todo momento trazer o meu tesouro de volta, mas sei que isso é difícil por conta da rotina corrida de cada um dentro do hospital. Deixo registrado aqui minha gratidão por tudo. Desejo aos profissionais do Pronto Socorro, Cti’s e segundo andar, onde ele ficou internado, que recebam de Deus tudo em dobro por aquilo que fizeram pelo meu filho”, finaliza dona Mari.

Veja Também

Comentários