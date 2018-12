Família de Sonora são beneficiadas com regularização fundiária e Lote Urbanizado

A diretora-presidente da Agehab em substituição, Ilidia Miglioli, falou da importância do documento que regulariza os imóveis e do projeto Lote Urbanizado que está dando certo no interior do Estado - Rosana Moura

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) entregou 17 títulos de propriedade para moradores de Sonora e assinou ordem de início de serviço para a construção de 32 bases do projeto Lote Urbanizado.

Os imóveis regularizados fazem parte do loteamento Boa Vista. Já as bases serão construídas no loteamento Novo Tempo II. Na obra o Governo do Estado investirá R$ 292.616,19.

A diretora-presidente da Agehab em substituição, Ilidia Miglioli, falou da importância do documento que regulariza os imóveis e do projeto Lote Urbanizado que está dando certo no interior do Estado. “Uma casa sem escritura é como um filho que nasce e não é registrado, não reconhecido perante a sociedade. Hoje vocês podem dormir tranquilos sabendo que estão morando num lugar devidamente legalizado. Já as famílias que foram beneficiadas com as bases terão a oportunidade de construir sua própria casa, o sonho da maioria das pessoas”.

A doméstica Francisca Cecília dos Anjos não escondeu a emoção ao receber o título de sua residência. “Eu sou muito grata por receber este documento, eu não teria condições de pagar. Moro há mais de anos aqui e só agora consegui. Serei eternamente grata”.

O evento aconteceu nessa segunda-feira (17.12) e contou com a presença do prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva, e autoridades locais.