Família de jovem com leucemia vende camisa usada por Gerrard no Liverpool

Uma camisa de futebol pode ajudar a salvar uma vida. A família de Rafael Vitório, de 10 anos e que luta contra a leucemia, está vendendo dois uniformes oficiais do Liverpoolpara ajudar no tratamento do garoto. O material esportivo foi doado por Guilherme Pezzini Leiva, irmão do volante sul-mato-grossense Lucas Leiva, que atua no Liverpool. A família Leiva é proprietária de fazendas na região de Bela Vista, onde mora a família de Rafael, e Guilherme providenciou os uniformes assim que soube do problema de saúde do menino. As camisas manga longa - titular e reserva - têm o número 8 às costas e foram usadas pelo ídolo do clube inglês, Gerrard, pouco antes de sua saída. O uniforme reserva, inclusive, está completo com calção e meias.

O pai do garoto, Edmilson Vitório, diz que o dinheiro angariado com a venda das camisas será revertido para o tratamento do filho. Rafael Vitório está internado no Hospital Regional, em Campo Grande. Os últimos exames apontaram a presença de um tumor no cérebro, com 1,2 cm de diâmetro.

O menino deve passar por ressonância na próxima semana para que seja avaliada a extensão do problema.

Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone (67) 99928-1310. A família pede R$ 700 por cada conjunto.

Veja Também

Comentários