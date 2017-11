Família americana é resgatada na região de Marajó

O casal americano Adam Heart, de 39 anos, e Emily Heart, de 37, e suas duas filhas foram resgatados na região de Marajó, no Pará. Ainda não há detalhes sobre como eles foram encontrados.

A família havia desaparecido em região fluvial do trajeto de Belém a Macapá, percorrido de balsa no último domingo, 29. Segundo a Polícia Civil paraense, a família foi uma das vítimas de um assalto praticado por piratas à balsa Andorinha, no momento da passagem pelo Rio Furo Grande, ao norte da Ilha do Marajó e já nas proximidades do território amapaense.

Ao localizar a balsa, a polícia identificou a van utilizada pela família, que foi conduzida até Macapá. Segundo relato das vítimas, os assaltantes estavam fortemente armados e levaram parte da carga. Há versões diferentes do desaparecimento da família americana. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informou que abriu inquérito para investigar o caso em parceria com outros órgãos.

"O empurrador e a balsa teriam sido deslocados para uma área conhecida como Porto dos Dias, onde os piratas retiraram os produtos do roubo e abandonaram as embarcações, deixando os tripulantes e passageiros presos. Com a chegada da polícia, foi constatado que Adam Harris Hateau, Emily Faith Hateau e as duas crianças, de aproximadamente 3 e 7 anos, já não estavam mais na balsa" declarou a secretaria paraense.

"A família desapareceu, deixando para trás o veículo e todos os pertences. A van já foi apreendida pela polícia na cidade de Macapá, no Amapá", acrescentou.

Adam, que é artista, e Emily, designer de moda, viajam pela América desde 2012 e tiveram a segunda filha em Florianópolis, em 2014. Eles se locomovem pela van encontrada na balsa. O último registro online da família ocorreu no sábado, 28, quando o veículo atolou em uma estrada com lama entre Salvador e Recife. Em um perfil no Instagram, a família narra as aventuras turísticas e se classifica como "nômade". Eles estão viajando desde 2012 em um trajeto da Califórnia à América do Sul.