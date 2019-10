Famasul e Senar lançam programa para auxiliar na transformação tecnológica no campo

“Somos gerações construindo caminhos para as futuras gerações", diz Mauricio Saito - Divulgação

Usar a tecnologia como aliada do agro. Essa é a premissa do programa AgroUp/ Riap (Rede Nacional de Inovação para a Agricultura e Pecuária), lançado pela Famasul e Senar/MS na sexta-feira (4), em Campo Grande. Desenvolvida pela CNA em parceria com a Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro), a ferramenta visa contribuir com a transformação tecnológica do campo, identificando as reais necessidades dos produtores rurais e buscando meios para solucioná-las.

O lançamento do AgroUp aconteceu durante a 2ª edição do Startup Weekend Agritech, no Living Lab, anexo ao Sebrae/MS. Durante o evento, o presidente da Famasul, Mauricio Saito, destacou a importância da participação do jovem na criação de tecnologias para tornar o agronegócio brasileiro cada vez mais próspero.



“Somos gerações construindo caminhos para as futuras gerações. Em todos os setores produtivos do Brasil, o jovem que tem incentivo e investe no que acredita, vai nos trazer boas ideias, vai inovar com tecnologias e empreendedorismo que resultarão no desenvolvimento de nosso agronegócio, de nosso País”, frisou Saito, que também será um dos julgadores do Startup Weekend.



A cerimônia teve presença do diretor-presidente do Sebrae, Cláudio Mendonça, do diretor de Operações do Sebrae, Tito Estanqueiro, presidente eleito da Aprosoja/MS, André Dobashi, presidente da Famasul Jovem, Roberta Maia, diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo, e do vice-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Gervásio Oliveira.



Em Mato Grosso do Sul, a iniciativa terá foco na cadeia “Bovinocultura de Corte”, a ser trabalhada junto aos sindicatos rurais de Aquidauana e Ribas do Rio Pardo, e “Grãos”, junto aos sindicatos de Maracaju e São Gabriel do Oeste.



A central de operações do AgroUp está instalada no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte da Famasul, localizado nas dependências da Embrapa Gado de Corte. O AgroUp é desenvolvido também na Bahia, Rio Grande do Sul, Rondônia e Minas Gerais.



Evento - Idealizado pela aceleradora Techstars, parceira do Google, o 2º Startup Weekend de Campo Grande foi organizado pela Famasul Jovem, MNP Jovem e Living Lab. O evento acontece até domingo (06), quando os participantes terão 54 horas para tirar do papel ideias de startups que possam solucionar as problemáticas do meio rural. Ao final da maratona, o desafio é convencer uma banca avaliadora, composta por empresários e empreendedores de sucesso, a investir no protótipo.