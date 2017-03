Fechamando em massa de agências bancárias é tema de audiência pública hoje em Campo Grande

De acordo com o levantamento do Banco Central que foi divulgado no início de março, somente nove estados no Brasil possuem agências e correspondentes bancários em todos os seus municípios. Os dados divulgados mostram ainda que nos últimos dois anos cresceu a quantidade de municípios brasileiros que deixaram de ter agências e que um dos motivos são os assaltos.

Este e outros assuntos serão debatidos nesta quinta-feira (23/3), a partir das 13 horas, no Plenário Deputado Julio Maia, na audiência pública com o tema segurança bancária. O debate é proposição do deputado João Grandão (PT) em parceria com o Sindicato dos Bancários de Dourados e Região MS, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT) e a Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito - Centro Norte (Fetec/CUT-CN).

“Em 2012 um total de 149 cidades não eram atendidas por bancos. No ano passado, o número mais do que dobrou para 352 municípios. O fechamento em massa, que também passa por uma política nefasta dos banqueiros, gera um impacto muito negativo na sociedade, uma vez que as agências tem um papel econômico e social no dia a dia, no fortalecimento do comércio local, na prestação de serviços, pagamento de tributos e benefícios, oferta de linhas de crédito, entre outras coisas”, afirmou o deputado, que foi bancário durante 34 anos e também dirigente sindical da categoria .

