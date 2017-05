Falta de energia na Estação Sé provoca atrasos no Metrô de São Paulo

Uma queda de energia elétrica na Estação Sé, no centro de São Paulo, faz o metrô circular com velocidade reduzida nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha no início da manhã desta terça-feira, 16. Os trens chegaram a parar totalmente nos trilhos, conforme relatos de passageiros.

A companhia precisou controlar o acesso a algumas estações por causa do acúmulo de pessoas. Segundo a central de operações do Metrô, a falha teve início por volta das 6h na linha 1-Azul. Como reflexo, atrasos também foram registrados nas demais linhas do sistema. Por volta das 7h10, a situação começou a se normalizar.

Paralisação

Os ônibus de São Paulo saíram normalmente das garagens e devem circular dentro da grade horária normal ao menos até as 14h. Depois, entre as 14h e as 17 horas desta terça, os motoristas e cobradores anunciam que irão parar todos os coletivos da cidade, em protesto por reajuste nos salários. A paralisação segue prevista, mesmo com tentativa da Prefeitura de evitá-la judicialmente.

