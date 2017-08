Falta de energia e problemas técnicos afetam linhas de trens da CPTM

Duas das seis linhas de operação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), apresentaram interrupções do transporte em alguns trechos na manhã desta sexta-feira (11). Juntas, as linhas transportam, em média, mais de 1 milhão de pessoas por dia. Uma delas, a Linha 11 Coral, na região do ABC paulista, apresentou problemas técnicos por volta das 4h50 e continuava parado entre as estações Rio Grande da Serra e Prefeito Celso Daniel, em Santo André, até por volta das 9h.

Como consequência, houve acúmulo de usuários nas estações. Essa linha tem uma demanda diária de cerca de 364 mil passageiros. Para suprir a falta dos trens, foi acionado o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) com a oferta de 20 ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP).

A outra paralisação atingiu os usuários da Linha 10 Turquesa, no extremo leste da Grande São Paulo, entre Mogi das Cruzes e Suzano. Neste caso, segundo a CPTM, o que ocorreu foi falta de energia entre 6h e 7h50. Quando a circulação voltou ao normal, as plataformas ficaram superlotadas com os inevitáveis empurra-empurra de passageiros querendo embarcar. Por este ramal, são transportadas, diariamente, cerca de 724 mil pessoas

