Falta de energia deixa Rio Verde de MT sem programação de rádio

A programação da rádio Serra FM 106,5 está suspensa pela falta de fornecimento de energia - Reprodução

A população do município de Rio Verde de Mato Grosso, distante 208 quilômetros de Campo Grande, está privada de receber sinais radiofônicos das duas emissoras de rádio da cidade, desde ontem, por volta das 18h30. A interrupção do fornecimento de energia elétrica atingiu parte da área central do município e a região rural onde estão instaladas as torres de irradiação das rádios Serra FM e Campo Alegre AM, que estão “fora do ar” desde então.

O gerente da Serra FM, Ivan Flores, comentou com a reportagem de “A Crítica” que “tão logo houve a falta de energia, ligamos para o 0800 da Energisa e fizemos a reclamação. Já ligamos várias vezes, mas, sem êxito. A cidade está ilhada e sem informações e entretenimento musical.Hoje pela manhã, a energia voltou, porém, só meia fase e os equipamentos não funcionam”.

O diretor da emissora, empresário Enrico Feitosa, argumentou que a assessoria da concessionária Energisa, em Campo Grande, já tem conhecimento do assunto, “no entanto, em que pese o atendimento sempre cortez, até agora o problema não foi resolvido, trazendo com isso enormes prejuízos financeiros em razão da não veiculação dos anúncios publicitários que deveriam ir ao ar”.