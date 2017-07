Falta de chuvas em julho afeta nível do Sistema Cantareira em São Paulo

Responsável por fornecer água para 7,4 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, o Sistema Cantareira opera com 63% de sua capacidade neste domingo (30), segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O índice vem caindo há mais de 40 dias, desde que iniciou o período de estiagem no estado.

Sem chuva há 47 dias, os moradores da cidade de São Paulo estão enfrentando o segundo mês de julho mais seco desde 1995, segundo a série histórica de acompanhamento do clima do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo. De acordo com o sistema de monitoramento do órgão, a última vez que choveu na capital paulista foi em 13 de junho com volume de 13,1 milímetros (mm).

Desde então, ocorreu apenas uma garoa nos dias 20 e 21 de junho e também nos três primeiros dias deste mês, resultando em um acumulado médio pluviométrico de apenas 0,3 milímetro, bem inferior ao esperado (46,6 mm). Este baixo volume só foi superado pela marca de 2008, quando nenhuma gota foi registrada em todo o mês de julho.

São seis os sistemas responsáveis por abastecer os municípios paulistas. O Cantareira é o que opera em menor capacidade (63%), enquanto o sistema Rio Claro está operando perto da totalidade (98,7%). Veja os outros índices: Alto Tietê, 56,4%; Guarapiranga, 73,8%; Alto Cotia, 97,7%; e Rio Grande, com 81,9% da capacidade.

O Cantareira já atendeu 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo. Após a crise hídrica que atingiu o estado em 2014 e 2015, atualmente abastece 7,4 milhões. Os sistemas Guarapiranga e o Alto Tietê absorveram parte dos clientes para reduzir a sobrecarga do Cantareira no período de estiagem.

Chuvas

Segundo o CGE, a massa de ar seco continua predominando sobre o interior do Brasil, o que mantém o tempo seco e estável nos próximos dias. Em São Paulo, a segunda-feira (31) deve apresentar sol com temperaturas baixas durante a madrugada e em elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 13º Celsius (ºC) e máximas que podem superar os 26ºC.

Na terça-feira (1º), persistem as condições de sol e temperaturas em elevação ao longo do dia. A madrugada ainda deve ser fria, com mínimas oscilando em torno dos 13ºC, enquanto no período da tarde as máximas podem chegar aos 26ºC. Não há condições de chuva para a Grande São Paulo. A estiagem prolongada com baixos índices de umidade do ar favorece a formação de queimadas, prejudica a qualidade do ar e exige cuidados especiais com a saúde.

Veja Também

Comentários