Falhas provocam atrasos nas linhas 10 e 11 da CPTM nesta quinta-feira

Os trens das linhas 10-Turquesa e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com intervalos e tempo de parada maiores no início da manhã desta quinta-feira, 21. Na Linha 10, um trem teve uma falha e precisou ser retirado dos trilhos próximo à Estação Mauá, na região metropolitana de São Paulo, segundo a companhia.

A velocidade ficou reduzida em todo o trajeto, entre o Brás, no centro da capital, e o terminal de Rio Grande da Serra. O acesso às estações começou a ser controlado nas catracas por volta das 7h.

Já na Linha 11, uma falha reduz a velocidade somente no trecho entre as estações Luz, no centro, e Guaianazes, na zona leste da capital paulista. Passageiros divulgaram fotos de plataformas lotadas nas duas linhas com registros de problemas.

Até às 7h30, a CPTM não havia informado a previsão de normalização. A Linha 10 também teve falha e redução da velocidade no horário de pico do final da tarde desta quarta-feira, 20. As demais linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo circulavam normalmente às 7h30 desta quinta.

Veja Também

Comentários