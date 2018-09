Falhas nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de SP dificultam circulação

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo apresentaram falhas na madrugada desta quarta-feira, 26. Apesar de os problemas terem sido resolvidos antes das 7h, usuários relataram nas redes sociais que as plataformas ainda ficaram cheias por um bom tempo.

A assessoria de imprensa do Metrô informou que houve uma interferência na linha 1 às 5h10. Já na linha 3 houve uma falha no trem na estação Sé às 5h25.

Segundo a companhia, todos os problemas foram resolvidos e a partir das 6h20 a situação estava normalizada nos dois ramais. Mas as falhas foram suficientes para dificultar a vida dos passageiros, que relataram, até perto das 8h, demora dos trens para chegar às estações, provocando lotação nas plataformas.