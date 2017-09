Falhas causam atrasos nas linhas 8 e 10 da CPTM

A velocidade foi reduzida nos trens da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre às 6h e 7h da manhã desta quarta-feira, dia 27. Houve uma falha em um trem na região do ABC e várias composições ficaram paradas nos trilhos. As operações entraram em processo de normalização a partir das 7h, segundo informou a CPTM. Já na Linha 8-Diamante, um problema começou pouco antes das 7h e ainda não havia sido resolvido até a publicação desta matéria. A falha provoca atrasos entre as estações Imperatriz Leopoldina e Comandante Sampaio.

