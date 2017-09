Falha no fornecimento de energia em SP afeta 600 mil clientes

Uma falha em fornecimento de energia atingiu vários bairros da cidade de São Paulo na manhã desta terça-feira, 26. Segundo a Eletropaulo, por volta das 10h33 houve um desligamento na rede de transmissão de energia, que é de responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica (CTEEP).

A zona Oeste da capital foi a mais atingida, principalmente nos bairros da Lapa, Pinheiros, Morumbi, Butantã, Vila Madalena, Sumaré e Jaguaré. Trechos de Osasco e Cajamar, cidades que fazem parte da Grande São Paulo, também sofreram desligamentos.

A energia foi restabelecida cerca de 20 minutos depois. A falha da CTEEP desligou 20 subestações da AES Eletropaulo e atingiu 600 mil clientes da distribuidora.

Em nota, a CTEEP informou que interrupção do fornecimento de energia à Eletropaulo foi ocasionada por um desligamento na subestação Milton Fornasaro, na capital paulista, ocorrido às 10h33.

"Equipes de manutenção da empresa atuaram para o restabelecimento da energia, que foi normalizado às 10h46. As causas do ocorrido estão sendo apuradas pela companhia", informa o texto.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que os trens das linha 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda, 10 Turquesa e 11 Coral circularam com intervalos maiores por causa da falta de energia. Por volta das 11h30 a circulação dos trens voltou ao tempo normal.

As linhas 1-Azul e 2-Verde do metrô também foram afetadas. De acordo com o Metrô de São Paulo, houve falha de abastecimento de energia na subestação primária da região da Saúde, na zona norte da capital, afetando o funcionamento das duas linhas.

