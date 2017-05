Falha em trem paralisa trecho da Linha 12-Safira da CPTM

Os trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) não circularam durante mais de meia hora entre as estações São Miguel Paulista, na zona leste da capital, e Engenheiro Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, no início da manhã desta quarta-feira, 17. Um trem teve de ser rebocado devido a uma falha na Estação Itaim Paulista, por volta das 6h.

O sistema entrou em processo de normalização em torno das 6h30 e foi normalizado às 7h, segundo a CPTM, apesar de passageiros ainda registrarem reflexos. O acesso às estações afetadas chegou a ser fechado, o que gerou superlotação e atrasos em toda a extensão da linha 12, entre as estações Brás, no centro de São Paulo, e Calmon Viana, em Poá, na Região Metropolitana.

Passageiros de outras linhas da CPTM e da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, que tem interligação com a Linha 12, também sofreram atrasos devido aos reflexos da redução da velocidade.

Situação do transporte

Em outras linhas da CPTM, do Metrô de São Paulo e ônibus municipais, não há qualquer outro problema técnico registrado nesta quarta-feira,17. Também não há previsão de protestos ou paralisação de trabalhadores. Nesta terça-feira, 16, os motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista desistiram de tirar os veículos de circulação e seguem negociando reajuste de salários com as empresas.

