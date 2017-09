Falha em subestação de energia provoca apagão em bairros de SP

Falha na subestação de energia Milton Fornasaro provocou apagão de cerca de 20 minutos em diversos bairros da capital paulista. O apagão prejudicou a operação dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do Metrô e de semáforos na cidade.

Por meio de seu Twitter oficial, a CPTM informou que a “falta de energia externa” provocou problemas nas linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa e 11-Coral. Apenas a linha 12-Safira não teve problemas. A operação foi normalizada pouco depois do meio-dia, informou a empresa.

Já o Metrô informou, em seu site, que os problemas ocorreram nas linhas 1-Azul e 2-Verde. Na linha 1-Azul, a velocidade ficou reduzida entre as 10h24 e 11h14. Na linha 2-Verde, entre as 10h24 e 10h38. Nas linhas 3-Vermelha, 4-Amarela, 5-Lilás e 15-Prata não houve falhas.

Procurada pela Agência Brasil, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda não informou quantos semáforos ficaram desligados durante o apagão. Pelo Twitter, a empresa informou que “estava com todo seu efetivo nas ruas para reativar os semáforos prejudicados pelo apagão elétrico” na capital.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a falha ocorreu as 10h24 da manhã na subestação Milton Fornasaro, de propriedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) e localizada em São Paulo. Segundo a ONS, o problema levou ao desligamento total da subestação às 10h33 e à interrupção da carga da distribuidora AES Eletropaulo, “afetando a cidade de São Paulo e municípios vizinhos da região oeste da capital”.

“A AES Eletropaulo iniciou de imediato o remanejamento das cargas, que passaram a ser atendidas por outros pontos de suprimento. A normalização da subestação se deu às 10h46, com total restabelecimento das cargas”, diz a ONS, em nota.

De acordo com a Eletropaulo, foram desligou 20 subestações da Eletropaulo e cerca de 600 mil clientes da distribuidora foram prejudicados. “A zona oeste da capital foi a mais atingida, principalmente nos bairros da Lapa, Pinheiros, Morumbi, Butantã, Vila Madalena, Sumaré e Jaguaré. Trechos de Osasco e Cajamar, próximos à Capital, também tiveram desligamentos”, informou a AES Eletropaulo.

A CTEEP confirmou que o desligamento da subestação ocorreu às 10h33 e ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica à distribuidora local. “Equipes de manutenção da empresa atuaram para o restabelecimento da energia,que foi normalizado às 10h46. As causas do ocorrido estão sendo apuradas pela companhia”, informou, em nota.

