Falha causa lentidão na Linha 11 da CPTM nesta segunda-feira

Uma falha no equipamento de via da Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi registrada no início da manhã desta segunda-feira, 14. Por volta das 7h15, a linha ainda estava com problemas, com acúmulo de passageiros na estações.

A falha foi detectada por volta das 5h15 na estação Itaquera. A CPTM informou que, por causa do problema, os trens operavam com maior tempo de parada entre as estações Guaianazes e Luz - um trecho de 6 estações que liga a zona leste ao centro da capital. Na sexta-feira, dia 11, a mesma linha da CPTM também apresentou falhas e lentidão.

Também foi registrado um problema na Linha 1 - Azul do metrô paulistano. A companhia registrou uma falha de tração na estação Vila Mariana entre 5h53 e as 6h02.

