Falece hoje o radialista Marcelo Dias, da Rádio Educativa FM

É com grande tristeza que informamos o falecimento do radialista Marcelo Dias, da Rádio Educativa FM, ocorrida na manhã de hoje, dia 22 de setembro, na Santa Casa de Campo Grande.

Uma das vozes mais bonitas do rádio regional, Marcelo era o apresentador do Radiojornal da Educativa 99,9 e locutor do boletim informativo “Minuto Notícia”. Além de ter gravado inúmeras vinhetas e spots, recentemente gravou o vídeo institucional da UFMS.

Com uma trajetória no rádio de mais de 20 anos, foi locutor da rádio Transamérica de 2010 a 2013. Além de trabalhar na Rádio Educativa UFMS, Marcelo mantinha um estúdio em sua casa, onde produzia materiais promocionais para empresas da região.

Natural de Bauru (SP), Marcelo morava em Campo Grande desde o início dos anos 2000. Ele estava prestes a completar 47 anos e deixa os filhos Marcelo Junior, 24, e Luana, 15.

Veja Também

Comentários