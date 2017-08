Fala Campo Grande: Prefeitura disponibiliza aplicativo para sugestões e reclamações

A Prefeitura Municipal de Campo Grande apresentou nesta quarta-feira (9), o aplicativo “Fala Campo Grande”, desenvolvido pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) e gerenciado pela Ouvidoria Municipal, que faz parte da Controladoria do Município. A plataforma garante participação do cidadão na administração, enviando sugestões, reclamações ou oferecendo denúncias em relação ao serviço público prestado em nossa capital.

O cidadão campo-grandense poderá enviar sugestões nas áreas da saúde, educação, defesa social, transporte coletivo, além de encaminhar demandas na área de obras e serviços, inclusive encaminhando imagens para facilitação da tomada de providências. Além disso, poderá acessar o Portal da Transparência e consultar informações de interesse público, como prevê a Lei de Acesso à Informação.

Representando o prefeito Marquinhos Trad, a vice-prefeita, Adriane Lopes, enfatizou que o aplicativo é a materialização de uma ideia que veio do povo. “O prefeito soube ouvir a necessidade das pessoas e o anseio de estarem mais próximos da prefeitura. O ‘Fala Campo Grande’ é uma das representações dessa convivência com a população”, disse na ocasião.

O aplicativo ‘Fala Campo Grande’ é uma ideia do prefeito Marquinhos Trad e era uma das maiores demandas da população nas reuniões para elaboração do seu programa de governo, um canal para que o cidadão pudesse efetivamente participar da administração. Foi desenvolvido pela Agência de Tecnologia, sem nenhum custo para a Prefeitura Municipal.

“Foram três meses de testes e capacitações, onde tivemos grande apoio e empenho da Ouvidoria do município para que pudéssemos chegar na versão de lançamento”, explica o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

A proposta é estreitar a comunicação do cidadão com os órgãos da administração municipal, agilizando o processo que começa no pedido realizado até a solução da demanda. No primeiro acesso o usuário deverá cadastrar suas informações pessoas e criar seu login e senha. “O preenchimento correto de alguns dados pessoais antes do primeiro acesso é essencial para evitar possíveis fraudes ou envio de informações não relacionadas ao fim que se propõe”, explicou Paulo.

Ao clicar no ícone “obras e serviços”, os usuários poderão anexar uma foto que será encaminhada com a sua geolocalização, o que facilitará que as equipes da prefeitura solucionem mais facilmente a demanda. Quem explica é o diretor de desenvolvimento e gestão de sistemas, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo. “Isso facilita para que a solicitação seja reconhecida, otimizando a solução do problema”, justificou.

“O Fala Campo Grande é muito mais do que apenas um aplicativo no celular. Ele é uma nova plataforma que foi desenvolvida para tornar eficiente toda a gestão dessas solicitações, onde a população poderá encaminhar demandas também pelo telefone ou através de endereço eletrônico”, descreveu Daniel na apresentação oficial da plataforma.

Vários servidores foram treinados para receber, encaminhar e atender as demandas. “A intenção é acolher o máximo de solicitações em menor tempo para agilizar os serviços. E o aplicativo ‘Fala Campo Grande’ chega para ajudar na interlocução do cidadão com o administrativo municipal. Além das demandas que vão chegar pelo aplicativo, pelo telefone e pelo e-mail, a Ouvidoria terá endereço presencial para atender a população”, declarou o ouvidor-geral, Tony Ueno.

Sobre a facilidade de acesso ao Portal da Transparência, o Secretário da Controladoria-Geral do Município, Evandro Bandeira, pondera que “a ferramenta é um instrumento eficaz na transparência pública, quando a população poderá acompanhar as informações importantes de interesse público em claro atendimento ao que prevê a Lei de Acesso à Informação”, pontuou. A plataforma vem de encontro com o nosso anseio que é tornar a participação popular muito mais efetiva. É o que pretende a gestão”, complementou Luciano Silva Martins, secretário-adjunto da Controladoria, que acompanhou todo o processo de criação do aplicativo.

O aplicativo está disponível, neste primeiro momento, apenas para o sistema Android. O lançamento faz parte das comemorações dos 118 anos de Campo Grande.

