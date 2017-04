Facebook fecha 30 mil contas na França

Na semana passada o Facebook suspendeu 30 mil contas na França, medida anunciada como resposta para interromper o crescimento do compartilhamento de notícias falsas. Segundo a Reuters, a plataforma tomou a iniciativa em decorrência do aquecimento do debate político no País, às vésperas de uma de suas disputas presidenciais mais acirradas da história.

O Facebook relatou que, ainda mais do que responder a reclamações, o movimento foi uma de suas iniciativas mais agressivas para derrubar contas que violam seus termos de serviços. Diversos governos europeus têm articulado novas leis e multas contra a rede social a não ser que ela seja rápida na remoção de conteúdo extremista e outros materiais que violem a jurisprudência regional. A pressão sobre ela e plataformas como Twitter e YouTube tem ganhado corpo conforme se intensifica o debate eleitoral na França e na Alemanha.

O Facebook já havia anunciado um programa na França para recrutar verificadores de fatos para combater o compartilhamento de fake news. Na Alemanha, também na semana passada, a plataforma investiu em publicidade no jornal de maior circulação do país, numa tentativa de educar melhor os leitores sobre como identificar conteúdo enganoso na plataforma.

Em seu blog oficial, o Facebook afirmou que priorizou contas com alto volume de publicações e grandes audiências. Mas também melhorou suas ferramentas para identificar contas automatizadas que estão em menores círculos, mas que tem grande impacto final.

