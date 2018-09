Facebook denuncia como spam links de matérias sobre falha de segurança

Após revelar a descoberta de uma falha de segurança que afetou 50 milhões de contas em todo o mundo, o Facebook voltou ao centro das atenções nesta sexta-feira, 28. Mas com um agravante: além do incidente em si, a rede social não está permitindo que usuários publiquem em seu feed algumas matérias sobre o assunto.

Na tarde desta sexta-feira, o repórter Brian Fung, do The Washington Post, reportou em sua conta no Twitter que não conseguia compartilhar com seus amigos a notícia do jornal inglês The Guardian sobre o assunto.

Na sequência, a professora de jornalismo da Universidade de Columbia, Emily Bell publicou em sua conta no Twitter que o Facebook também não permitia a publicação da matéria da agência de notícias AP na rede social. Nos dois casos, o Facebook reportou as matérias como "spam", dizendo que muitas pessoas estavam publicando o mesmo link ao mesmo tempo.

A reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" tentou publicar os links das duas matérias em suas contas pessoais no Facebook e também recebeu o mesmo aviso. Procurado pelo jornal, o Facebook não respondeu aos pedidos de explicação feitos pela reportagem.

É bastante provável que seja uma falha no algoritmo da rede social - que busca bloquear o uso de robôs para divulgar uma mensagem em massa ao mesmo tempo. No entanto, também é algo que põe em xeque, ao menos por enquanto, a rede social.