Facebook começa a testar o tão aguardado botão ‘Descurtir’

Depois do lançamento das reações (que completou exatamente um ano) ficou ainda melhor expressar nossos sentimentos, seja amando algo usando um coração ou colocando uma carinha de raiva quando não gostamos de algo.



Só que um botão é pedido faz tempo pelos usuários da rede social, o ‘Dislike’ ou Descurtir. Mas parece que as preces de muitos foi atendida já que o Facebook aos poucos está testando esse novo botão em fase experimental no Messenger primeiro.



Vale lembrar que o Youtube já conta com essa ‘função’ faz tempo, só que Mark relutava em adicionar um botão descurtir, já que ele não queria que a rede se tornasse “um fórum que as pessoas votassem contra ou a favor de algo”.



Agora é aguardar para que seja liberado para todos e ver o que acontece.

Veja Também

Comentários