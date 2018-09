FAC reúne madrinhas e lança projetos para arrecadar fundos e reformar Ceinfs

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) reuniu, na tarde desta terça-feira (25), as 55 madrinhas que apoiam o fundo para uma tarde de confraternização e lançamento de novos projetos. Durante o evento, a presidente do Conselho Gestor do FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, agradeceu a presença de todos e falou sobre o mais novo projeto do FAC: Adote um Ceinf.

Pensado desde maio deste ano, o projeto tem como objetivo apoiar a gestão pública na reforma dos Centros de Educação Infantil. Campo Grande tem 101 Ceinfs, muitos deles há anos sem reforma, e por isso a necessidade do projeto.

“Primeiro quero agradecer a todas as madrinhas por tudo que fazem junto à administração, em especial a dona Dalva, proprietária aqui do Ondara Buffet, que é uma parceira nossa, uma mulher voltada para fazer o bem. Vamos falar novamente sobre o Adote um Ceinf. Agora fizemos as visitas, temos tudo catalogado, e vamos apresentar 4 ceinfs que estão em situação mais precária. A gente vai mostrar isso no intuito de trabalhar em conjunto, como temos feitos desde o inicio, para que a gente possa atender a população que mais precisa”, afirmou.

Para ajudar, as madrinhas poderão colaborar efetivamente fazendo doações, seja de material para a reforma, ou brinquedos para as crianças, ou simplesmente multiplicando a ideia, levando o projeto a outras pessoas que possam ajudar. Os Ceinfs que serão reformados primeiramente são: Lar de Sheila (Bairro Coophatrabalho), Ceinf Vila Nasser (Bairro Vila Nasser), Ceinf Sônia Helena B.B. dos Santos (Bairro jardi Panorama) e Ceinf Nossa Senhora Auxiliadora (Bairro Aero Rancho).

O prefeito Marquinhos Trad falou sobre a disposição das pessoas em retribuir o que receberam.

“Temos aqui diversas pessoas que foram abençoadas por Deus e se tornaram prosperas e estão retribuindo. A nossa gestão passa por dificuldades e nada melhor do que abri-la para que a sociedade participe. A cidade é de todos nós e a construção de uma sociedade com princípios e acima de tudo com progresso e desenvolvimento deve ser tarefa de todos”, disse.

Para a primeira dama Adriane Lopes o projeto é louvável por melhorar a educação.

“Quero parabenizar a Tatiana por essa iniciativa, por fazer a sociedade campo-grandense participar de um assunto tão importante que é a educação infantil”, afirmou.

Participando do evento, a advogada Berenice Krabbe Jacob, contou que conheceu o FAC na atual gestão e se encantou com os projetos.

“O trabalho do FAC, da Tatiana, é muito importante para aqueles que presiam deles. Espero que a gestão encontre parcerias para cada vez mais ampliar e assim melhorar o que já é feito. Muitos não conhecem o trabalho e estes eventos ajudam a divulgá-los”, afirmou.

Acompanhando a amiga Berenice, a médica endocrinologista Adriana Miglioli, disse que conheceu o FAC há pouco e se impressionou com os trabalhos realizados.

“Não conhecia e achei muito interessante a Tatiana estar juntos das mulheres buscando ajudar as comunidades carentes. Este momento é para trocarmos idéias e buscarmos soluções para os problemas da cidade”, concluiu.

Já a advogada Márcia Rosa Tavares ressaltou a importância das parcerias público-privada.

“Acho que o FAC é muito importante na medida e que ele junta o privado e o público para trabalhar para melhorar a sociedade, como é o caso do Instituto Municipal de Campo Grande, que é um projeto maravilhoso que capacita os jovens e dá uma profissão a eles”, disse.

Além do “Adote um Ceinf” também foi lançada a “Noite Árabe”, que vai acontecer no dia 9 de novembro deste ano, no Ondara Palace, a partir das 20 horas. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para projetos do FAC, em especial para os projetos natalinos deste ano.