FAC promove Dia das Crianças especial para alunos do CICA

Foi com muita brincadeira no pula-pula, na cama elástica e no escorrega que as crianças do Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA comemoram o Dia das Crianças. A festa animou cerca de 140 crianças, que frequentam a entidade no contraturno escolar, no período vespertino.

Promovida pelo Fundo de Apoio à Comunidade – FAC, a festa ainda teve de circo com palhaço, cachorro-quente, algodão-doce, pipoca e refrigerante.

A estudante Brenda de Oliveira Rocha, de 6 anos, estava empolgada. “A festa está legal, na verdade, super legal. Eu brinquei no pula-pula inflável, na cama elástica e no escorregador. Amei o lanche. De vez em quando tem festa aqui, e é muito bom quando tem”, disse.

Do 4º ano, a estudante Milena Alves de Oliveira, de 9 anos, disse que estuda de manha na escola e à tarde fica na entidade.

“Gosto mais do CICA, porque aqui a gente brinca, aqui é muito legal. Hoje é um dia especial, porque está tendo brincadeiras. O que mais gostei foi o escorregador”, afirmou.

Para a presidente do Conselho Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade – FAC e primeira-dama, Tatiana Trad, o momento é de alegria e agradecimento.

“Contribuir para essa tarde de festa das crianças no Centro de Integração da Criança e do Adolescente, seja ainda melhor, enche nossos corações de alegria. Sabemos que investir no desenvolvimento emocional durante essa fase é de extrema importância. Ações como essa fortalecem os vínculos e promovem mais integração de todos”, pontuou.

O coordenador do CICA, Mário de Freitas, agradeceu o apoio.

“Este momento da criança para nós é muito importante para o desenvolvimento, para a socialização. A nossa festa de hoje se tornou maior, mais grandiosa por causa da parceria com o FAC que nos cedeu todas as estruturas. Sendo sincero, nós não conseguiríamos fazer uma festa deste porte. Então a gente tem gratidão pelo FAC e pela oportunidade de estar dando às nossas crianças.

O CICA atende 240 crianças, entre 6 e 15 anos, nos dois turnos escolares (manhã e tarde).

A entidade trabalha vários projetos com o objetivo de defender os interesses das crianças e dos adolescentes em seus direitos fundamentais, coletivos ou difusos previstos na Constituição e constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Bem como desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.

Além de fortalecer os vínculos de familia, os lagos de solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a vida social.