FAC investe em ações para geração de renda e inclusão social

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), diretamente vinculado ao gabinete do prefeito de Campo Grande, aposta em uma atuação mais participativa nesta nova gestão. Nestes primeiros 100 dias de governo a equipe do FAC se mobilizou para reconhecimento da atual situação social das famílias residentes nas sete regiões urbanas de Campo Grande, através de visitas e reuniões com os presidentes de bairros e clubes de mães.

Visando o atendimento aos cidadãos com extrema carência financeira, o FAC desenvolveu ações em conjunto com a comunidade e parceiros da iniciativa privada, que auxiliaram com doações de alimentos, roupas, calçados, cadeiras de rodas e outros produtos de primeira necessidade.

A primeira-dama e presidente de honra do FAC, Tatiana Trad, destaca s ações da entidade, que vão além da promoção da inclusão social. “Dos projetos que elencamos para este ano de 2017, começamos com a Páscoa, o qual envolveu 300 mulheres no curso para capacitação, que ensinou a elas a produção de ovos de chocolate. Além de garantir os ovos para suas famílias, essas mulheres foram capacitadas e muitas delas já começaram a comercializar esses produtos e geraram renda. Isso significa que o projeto promove também o empoderamento dessas mulheres”, explica.

Tatiana também anunciou a retomada da tradicional Feijoada do FAC, que foi interrompida nos últimos anos, mas tem uma finalidade importante. “Estamos retomando esse projeto. Já conseguimos parcerias junto aos empresários de Campo Grande, que entendem que todo o recurso arrecadado no evento será revertido para a campanha do agasalho”, contou. A feijoada será realizada no dia 6 de maio.

Paralelamente, o FAC desenvolve projeto visando à captação de recursos para a geração de energia renovável e desenvolvimento sustentável nas comunidades carentes. A entidade iniciou também a modernização da estrutura administrativa do Fundo de Apoio à Comunidade, para melhorar a qualidade do trabalho realizado na sede, a fim de obter com mais celeridade os resultados esperados em prol das famílias da Capital.

Neste primeiro trimestre do ano, a nova gestão também promoveu momentos de interação com atividades em comemoração ao Dia das Mulheres – “Mulheres por Amor a Campo Grande” e tem outras atividades na agenda, incluindo ações nos dias das Mães, Crianças e Natal, além de outros eventos para atender a população mais carente.

