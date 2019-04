Fábrica de MDF em Água Clara vai gerar 100 novos empregos diretos a partir de julho

Campo Grande (MS) – A fábrica de MDF instalada no município de Água Clara está concluindo investimentos de R$ 40 milhões em sua planta industrial para a produção própria de resina e deve abrir contratações de 100 novos funcionários a partir de julho deste ano. A informação foi dada pela diretoria da Green Plac, em reunião realizada na segunda-feira (22.4), com o governador Reinaldo Azambuja.

O encontro contou com a presença o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e o secretário de Fazenda, Felipe Matos. “A diretoria da empresa anunciou a implantação do processo de produção própria de resina, material usado na colagem das chapas de MDF. É a verticalização da produção da fábrica, com investimentos estimados em R$ 40 milhões e que vão gerar mais 100 empregos diretos. Os termos de acordo com o Governo já estão todo assinados e o novo processo de produção entra em operação em julho deste ano”, informou Verruck.

De acordo com o titular da Semagro, a resina é a segunda matéria-prima mais cara no processo de produção do MDF: “A Green Plac comprava o material de outros estados e agora vai produzir toda a resina que necessita. O principal insumo para essa produção é a ureia e a empresa já está fazendo a importação desse produto, comprando diretamente da fábrica de Bulo Bulo, na Bolívia e trazendo até Agua Clara. O foco é o processo de verticalização e adensamento da cadeia produtiva, substituindo a resina que era comprada fora, pelo produto feito localmente. Fomentar o adensamento da produção é um dos eixos estratégicos da política de desenvolvimento do Governo do Estado”, lembrou o secretário.

Inaugurada em julho de 2018, a Green Plac pertence à holding Asperbras e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio de incentivos fiscais, para a sua instalação. Trata-se da primeira fábrica de MDF do Centro-Oeste, com capacidade para produzir de 250 mil metros cúbicos de MDF por ano: “É a mais moderna fábrica de madeira certificada do Brasil. Sua instalação é resultado efetivo da política de desenvolvimento econômico e de atração de novos empreendimentos do Governo do Estado”, finalizou. Jaime Verruck.

Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Fotos: Denilson Secreta.